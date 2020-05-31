462 يورو حداً أدنى للمساعدات الشهرية للفرد في إسبانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرّت الحكومة الإسبانية تقديم حد أدنى من المساعدات لكل فرد لمكافحة الفقر الذي تفاقم نتيجة انتشار كورونا وفرض إجراءات العزل في البلاد.

وأعلن نائب رئيس الحكومة بابلو إيجليزياس، زعيم حزب اليسار المتطرف «ولد حق اجتماعي جديد اليوم في إسبانيا».

وحُدد الحد الأدنى لهذا الدخل الأساسي بـ 462 يورو شهرياً لكل بالغ يعيش بمفرده. أما العائلات فستحصل على 139 يورو شهرياً لكل شخص إضافي، سواء كان بالغاً أو طفلاً، مع تحديد سقف المساعدات عند 1015 يورو لكل أسرة.

وبحسب الحكومة، ستستفيد 850 ألف أسرة من هذه الإعانة الجديدة، أي نحو 2.3 مليون شخص، 30% منهم من القاصرين، وسيحصلون على متوسط 10070 يورو سنوياً.

وسيكون هذا الدخل مكملاً لمداخيل أخرى، أي إذا كان راتب الفرد منخفضاً، ستدفع له الدولة إضافة تسمح له بالوصول إلى مستوى الحد الأدنى من الدخل، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر حزيران/يونيو.

وقال إيجليزياس إن هذا الدخل الأدنى الأساسي تنفيذ لوعد للحكومة الائتلافية التي «أجبرت على تسريع دخول هذه الخطة حيز التنفيذ» لمواجهة تداعيات كورونا.