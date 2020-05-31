شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينحصر بمنطقة تداولات ضيقة – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة جداً في آخر جلساته، لينهي بذلك ثاني أيامه بمنطقة ضيقة من التداولات، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق مستوى المقاومة 7,073.95، هذا المستوى الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة، ليغلق المؤشر على مكاسب بنسبة بلغت 0.01% بما يعادل 0.49 نقطة، وسط تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 7,073.95، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 7,396.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,800.00 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
93
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
84
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عدد أسهم الشركات الثابتة
18
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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