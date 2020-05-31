شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى الدعم 6.81، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.74% بما يعادل 0.05 نقطة، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 6.81، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 6.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.50 ومستوى المقاومة 7.35.