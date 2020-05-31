شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخترق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الأهلي (1180) الارتفاع في آخر جلساته، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة الحالي 37.05، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، أمام تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 37.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 39.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.40 ومستوى المقاومة 39.20.