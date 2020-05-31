شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 0.04 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تراجع ملحوظ في أحجام التداول، كما يعاني السهم من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 14.98.