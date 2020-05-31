شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 0.08 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والبعيد. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المهم 10.74 استعداداً لكسره. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.74 ومستوى المقاومة 11.76.

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