شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.35% بما يعادل -0.20 نقطة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.99 ومستوى المقاومة 8.82.