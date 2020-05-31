هرفي للأغذية ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 31-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم هرفي للأغذية (6002) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 42.20، استطاع السهم الارتداد منه ارتفاعاً ليحول خسائره المبكرة إلى مكاسب في نهاية التداولات، بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.05 نقطة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، امام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي الحذر للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 44.45، والذي يتزامن مع اختباره لمقاومة خط الاتجاه الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 44.45.
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