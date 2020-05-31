شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» ترجئ إطلاق «أندرويد 11» بسبب الاحتجاجات في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «جوجل» التابعة ل «ألفابت» أمس السبت إنها أرجأت إطلاق النسخة التجريبية‭ ‬من نظام «أندرويد 11» لتشغيل الهواتف المحمولة والذي كان مقرراً الأربعاء المقبل، وذلك في ضوء الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها الولايات المتحدة.

وقالت «جوجل» في بيان «نحن نتوق لإبلاغكم بالمزيد عن «أندرويد 11» لكن هذا ليس وقت الاحتفال».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «جوجل» ترجئ إطلاق «أندرويد 11» بسبب الاحتجاجات في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.