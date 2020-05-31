بهاتيا يترك إرثاً مرشداً لرجال الأعمال الهنود في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي في مومباي هذا الأسبوع، فيجاي أتامشند بهاتيا، أحد رجال الأعمال البارزين من أبناء الجالية الهندية العاملين في الإمارات. وتعد عائلة بهاتيا من أقدم العائلات الهندية المقيمة في دبي والتي تربطها علاقات وثيقة مع حكومة دبي منذ حوالي 100 عام تقريباً، ومنحت أرضاً لبناء المدرسة الثانوية الهندية في دبي، ونادي الهند، وغيرها من المرافق.

وكان فيجاي مدير عام شركة «أنكلز شوب» Uncle's Shop التي أسسها والده أتامشند بهاتيا في دبي عام 1922، وتعتبر من أقدم الشركات المصنعة لمواد البناء في المنطقة.

وأعرب ديباك بهاتيا، نجل فيجاي، عن حزنه لفقدان والده الذي كان مرشداً له في طريق الأعمال، ومؤكداً أنه سوف يحمل الرسالة التي حملها والده في تعزيز صدارة ومكانة دولة الإمارات عالمياً.

وكان فيجاي اختار المكوث في الهند في الآونة الأخيرة، تاركاً إرثاً كبيراً من مساهماته في تنمية المجتمع الهندي، الأمر الذي سيكون عاملاً توجيهياً لشباب الجالية الهندية ومجتمع الأعمال.

وأعرب القنصل العام الهندي في دبي، فيبول، عن مواساته، وتوجه إلى ديباك بهاتيا بالقول: «أثار خبر وفاة فيجاي بهاتيا حزناً عميقاً في قلبي. كان من بين أبرز الشخصيات الهندية في دبي والذي كان شاهداً على نهضة الإمارة وتطورها».

من جهته، أشار وزير السكك الحديدية والتجارة والصناعة والطيران المدني الهندي السابق، سوريش برابهو، إلى أن الخسارة كبيرة بفقدنا أحد أبرز رجال الأعمال الهنود المقيمين في الإمارات. وقال: «كان فيجاي ليس فقط مؤسس علامة تجارية ناجحة، وإنما شخصية فذة وساهم في العديد من القضايا الاجتماعية المهمة».

وكان لفيجاي دور أساسي في تعزيز العلاقات الهندية الإماراتية بحكم مسؤولياته في مجلس الأعمال الهندي، وكان عضواً في لجنة إدارة الجمعية الهندية بدبي.