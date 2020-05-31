«يورونيوز»: حزم مرنة تدعمالقدرة على استيعاب التداعيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصطفى الزعبي

وتتسابق الحكومات في جميع أنحاء العالم لبذل ما بوسعها للتصدي والنهوض بالاقتصاد المتعثر والمتهاوي في شتى القطاعات، والذي عصفت به جائحة كورونا وأدت إلى خسائر بالمليارات. إذ إن العاصفة الاقتصادية لم تستثن أحداً، ولم يكن أي اقتصاد في الشرق والغرب بمنأى عن تبعاتها، بما في ذلك دول الخليج العربي التي تعد من الاقتصادات القوية والمؤثرة في العالم. وأفردت «يورونيوز» تقريراً عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في هذا السياق.

ويرى التقرير أن حزمة مصرف الإمارات المركزي لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ومتانته، جاءت على شكل تسهيلات تمويل بكلفة صفرية مغطاة بضمان البنوك لتشجيع عمليات الإقراض، وكذلك السحب من احتياطات رأس المال، وذلك بهدف تعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي.

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في ظل سرعة انتشار فيروس كورونا عن طريق التواصل، بادرت مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية إلى تغيير تعاملاتها من أجل التكيف مع الواقع الراهن واستمرارية أعمالها وخدماتها وأعمالها عبر الإنترنت باعتباره وسيلة فاعلة في الحد من مخاطر الفيروس على الصحة العامة والاقتصاد.

وأشار طارق الداوود الخبير في إدارة المخاطر إلى إمكانية رؤية جديدة من الإغلاق وهو «الإغلاق الذكي» لمجالات معينة في الإمارات، مشدداً على ضرورة الاستثمار من الآن في مستقبل قطاع الرعاية الصحية، وإدارة الأزمات، وإدارة المخاطر، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات.

وقال أنوراج باجباي، الشريك ورئيس قسم التجزئة في شركة الاستشارات والخدمات المهنيّة «كي بي إم جي»: إن إعلان مصرف الإمارات المركزي عن حزمة تحفيز تصل إلى 70 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه أن يضمن توفير السيولة في النظام المصرفي والحد من تأثيرات تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وأوضح أحمد عبدالعال المدير التنفيذي لبنك المشرق: أن الحزمة الاقتصادية المرنة موجهة إلى قطاع البيع بالتجزئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، والقطاعات الأكثر تأثراً في عالم الأعمال بالعموم