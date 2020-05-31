شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» نفذت 75% من خفض قياسي لإنتاج النفط في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح ل (رويترز) أن إنتاج «أوبك» بلغ أدنى مستوى في عقدين، في مايو/‏‏أيار، إذ بدأت السعودية وأعضاء آخرون في المنظمة تنفيذ خفض قياسي للإنتاج.

وخلص المسح إلى أن أعضاء قاموا بضخ 24.77 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 5.91 مليون برميل يومياً مقارنة مع رقم مُعدل في إبريل/‏‏نيسان. (رويترز)

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