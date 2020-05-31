شكرا لقرائتكم خبر عن «هانك».. الوزير الذي أقنع بوش بتعزيز العلاقة مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنري ميريت «هانك» بولسون، هو مصرفي أمريكي شغل منصب وزير الخزانة الأمريكية من يوليو 2006 إلى يناير 2009، وقبل توليه المنصب المرموق، كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «جولدمان ساكس» المصرفية، ويشغل حالياً منصب رئيس معهد بولسون، الذي أسسه في عام 2011، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وجعل البيئة أنظف حول العالم، مع التركيز الأولي على الولايات المتحدة والصين.

ولد بولسون في بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية في ال 28 من مارس من عام 1946، وهو ابن هنري ميريت بولسون الذي كان يعمل صائغاً للمجوهرات. كان بولسون رياضياً بارزاً في مدرسة بارينجتون الثانوية، وكان بطلاً في رياضتي المصارعة وكرة القدم الأمريكية.

حصل بولسون على شهادة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من كلية «دارتموث» في عام 1968، وفي عام 1970، حاز درجة الماجستير في كلية إدارة الأعمال التابعة لجامعة هارفارد. التقى زوجته، ويندي جودج، خلال سنته الأخيرة في الجامعة، ورزق منها بطفلين.

شغل بولسون منصب مساعد وزير الدفاع في البنتاجون من عام 1970 إلى عام 1972، ثم أصبح مساعداً في إدارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون. التحق بعد ذلك بمؤسسة «جولدمان ساكس» المصرفية في عام 1974؛ حيث عمل في مكتبها الكائن في ولاية شيكاغو تحت إدارة جيمس جورتر، وفي عام 1982 أصبح شريكاً فيها.

ومن عام 1983 وحتى عام 1988، قاد بولسون مجموعة «جولدمان ساكس» في منطقة الغرب الأوسط، وأصبح شريكاً إدارياً لمكتب شيكاغو في عام 1988.

ومن عام 1990 إلى نوفمبر 1994، كان بولسون رئيساً مشاركاً للخدمات المصرفية الاستثمارية في «جولدمان ساكس»، ثم أصبح مدير العمليات في المصرف من ديسمبر 1994 إلى يونيو 1998، خلفاً لجون كورزين. وبحسب التقارير، بلغت حزمة التعويضات التي تلقاها بولسون 37 مليون دولار في 2005، و16.4 مليون دولار في عام 2006، وقدرت ثروته الصافية بأكثر من 700 مليون دولار.

أقام بولسون علاقات شخصية قوية مع الصين خلال حياته المهنية، وفي يوليو 2008، ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن بولسون، وزير الخزانة الأمريكية، لديه علاقات قوية مع النخبة في الصين، ويعود ذلك إلى أيام عمله في «جولدمان ساكس»؛ حيث زار البلاد أكثر من 70 مرة.

وقبل أن يصبح وزيراً للخزانة، طُلب من بولسون تصفية جميع حيازاته من الأسهم في «جولدمان ساكس» والتي تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار في عام 2006، وذلك من أجل الامتثال للوائح المتعلقة بتضارب المصالح.

Advertisements

في 30 مايو من عام 2006، ترشح هنري بولسون لشغل منصب وزير الخزانة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، خلفاً لجون سنو، وأدى اليمين الدستورية في حفل أقيم بمقر وزارة الخزانة في العاشر من يوليو 2006.

حدد بولسون تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء في أمريكا بين المسائل الاقتصادية التي سيركز عليها خلال توليه لمنصبه، مسلطاً الضوء على هذه القضية في أول ظهور علني له وزيراً للخزانة.

من المعروف أن بولسون، أقنع الرئيس الأمريكي، جورج دبليو بوش، بأهمية تعزيز العلاقات الأمريكية الصينية وإطلاق حوار اقتصادي استراتيجي بين البلدين ومعالجة القضايا العالقة بينهما.

ومكنته خبرته المالية والبنكية على مدار 32 عاماً من المساهمة في إنقاذ مؤسسة «جولدمان ساكس» من تداعيات الأزمة المالية، قبل استفحالها في عام 2008، والتي اجتاحت مؤسسات مالية أمريكية كبرى مثل «بير سترنز» و«إندي ماك» و«سيتي جروب» وغيرها.

كما مكنه منصبه من تخفيف وطأة الأزمة المالية على الحكومة الأمريكية، وذلك بانتهاج سياسة مالية قامت على التأميم الجزئي للمصارف والضخ المباشر للأموال والتدخل في الأسواق.

وقد سعى من وراء ذلك إلى إنقاذ الشركات المالية الكبرى والحيلولة دون انهيارها، إضافة إلى خفض الضرائب لمساعدة النمو الاقتصادي.

وفي أواخر سبتمبر 2008، عمل بولسون، جنباً إلى جنب مع بن برنانكي، لقيادة الجهود الرامية إلى مساعدة الشركات المالية من خلال الموافقة على استخدام الولايات المتحدة 700 مليار دولار لشراء الديون المتعثرة التي تكبدتها البنوك.

بعد تركه لمنصب وزير الخزانة، أمضى بولسون عاماً في العمل بكلية «بول أتس نيتز» للدراسات الدولية المتقدمة، وفي عام 2010 نشر كتاب «على حافة الحاوية: السباق نحو وقف انهيار النظام المالي العالمي»، وفي 27 يونيو من عام 2011، أعلن عن إنشاء معهد بولسون المكرس لتعزيز العلاقات الأمريكية الصينية.