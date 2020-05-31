شكرا لقرائتكم خبر عن عناد «تيسلا» وتصدع سطوة القانون الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من الممكن تصور بعض الظروف التي يكون فيها القانون غير عادل من الناحية الأخلاقية، ويتم تبرير تصرف الشركة كفرد، والاستخفاف بالقانون باعتباره فعلًا عصياناً قانونياً من أجل تغييره.

بغض النظر عما يتردد حول تصدع مؤسسات صنع القرار الأمريكية، وعجزها عن الفصل في قضايا مهمة على الصعيد الداخلي، بعد رد المحكمة العليا عدداً من القرارات الصادرة عن البيت الأبيض، يبدو أن شركة «تيسلا» متورطة في نمط من العصيان القانوني الذي تقع فيه الشركات.

فعلى الرغم من الأوامر الصادرة عن السلطات الصحية في مقاطعة ألاميدا، بإبقاء مصنعها الضخم في مدينة فريمونت بولاية كاليفورنيا مغلقاً، افتتحت الشركة المصنع مؤخراً، وبدأت في إنتاج السيارات. وأفادت التقارير أن ساحة مواقف سيارات الموظفين في الشركة امتلأت في اليوم الأول، ما يشير إلى إعادة افتتاح شبه كاملة.

وأعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن الشركة ستقاضي حكومة المقاطعة أمام محكمة اتحادية. لكن هذه الدعوى لم تسفر عن نتائج بعد. ومن الواضح حسب الأدلة المتوفرة أن «تيسلا» تخرق القانون عن قصد وعن غير قصد.

وإذا كان هذا التصرف يبدو أخرق، فهو فعلاً كذلك. فمن المفترض في الشركات ألا ترتكب أخطاء قانونية، فكيف بالعصيان القانوني. وينظر قانون الشركات الأمريكي إلى هذا النوع من العناد على أنه خيانة للأمانة التي تتحملها أمام مساهميها.

وتفيد القراءة الأولية في الدعوى التي أقامتها «تيسلا» ضد سلطات المقاطعة، أنها دعوى خاسرة في الغالب. ويبدو أن الحجة الأولى والمركزية التي تقوم عليها الدعوى، هي أنه نظراً لكون تصنيع السيارات يعتبر بنية تحتية حساسة معفاة من الإغلاق على مستوى الولاية بموجب تعليمات حاكم كاليفورنيا، فإن مقاطعة ألاميدا لا يمكنها إغلاق المصنع.

وتعليمات حاكم كاليفورنيا، التي راجعتها شخصياً عندما صدرت، تعتمد بدورها على قائمة اتحادية للبنية التحتية الحيوية. تتضمن هذه القائمة صناعات قطاع النقل، بما في ذلك تصنيع السيارات. وبعبارة أخرى، فإن تعليمات حاكم كاليفورنيا لا تقضي بإغلاق مصنع «تيسلا».

وفي الوقت نفسه، لم تشر التعليمات صراحة إلى أنه لا يمكن فرض قيود أخرى من قبل الحكومات المحلية أو البلدية.

وقد اختارت المقاطعة فرض معايير «أكثر صرامة» من تلك التي اعتمدتها الدولة، وسمحت المقاطعة فقط بافتتاح ما اعتبرته أعمالًا «أساسية»، والتي لم تتضمن مصنع «تيسلا».

Advertisements

واعتمدت دعوى «تيسلا» على وثيقة «الأسئلة الشائعة» في مقاطعة ألاميدا التي تقول إن نشاطاً تجارياً «يقوم على تركيب أنظمة شحن تعمل بالطاقة الشمسية أو تخزينها أو صناعة السيارة الكهربائية» يمكن أن يستمر في العمل. ومع ذلك، فإن تصنيع سيارات كاملة يختلف عن تركيب أنظمة شحن المركبات. كما أن صناعة الألواح الشمسية ليست مثل صناعة السيارات.

وكانت تعليمات سلطات ألاميدا واضحة بأنه لن يسمح بفتح المصنع. ومن حيث المبدأ القانوني، لا يوجد سبب يمنع المقاطعة من أن تكون أكثر تقييداً من الدولة، ما لم تقل الدولة صراحة إنها لا تستطيع ذلك، وهو ما لم تفعله. في محاولة للتعامل مع هذه المشكلة، استندت الدعوى إلى بعض الحجج الدستورية. فهي تدعي أن تعليمات السلطات في ألاميدا لا تفي بالإجراءات القانونية الواجبة، وأن التعليمات فيها تمييز، لأن هناك مقاطعة أخرى تسمح بتصنيع السيارات، لكن هذا ليس تمييزاً، لأن المقاطعات المختلفة قد تفسر أمر الحاكم بشكل مختلف قد يكون معقولاً. وتقول إن تعليمات حكومة ألاميدا تتعارض مع قوانين الدولة الفيدرالية، وهي ليست كذلك في الواقع.

النتيجة هي أن «تيسلا» قد تكون قادرة في نهاية المطاف على الضغط على سلطات ألاميدا للسماح بإعادة فتح مصنعها، لكنها لا يمكن أن تكون واثقة من الفوز بدعوى قضائية.

وحتى إذا كانت ادعاءات «تيسلا» القانونية أقوى مما هي عليه، فلا يزال من غير المقبول أن تنهج شركة مسلكاًَ يعد خرقاً للقانون.

يمكن القول إنه من الممكن تصور بعض الظروف التي يكون فيها القانون غير عادل من الناحية الأخلاقية، ويتم تبرير تصرف الشركة كفرد، والاستخفاف بالقانون باعتباره فعلًا عصياناً قانونياً من أجل تغييره. لكن إعادة فتح مصنع ناجح، واحتمال تعريض العمال للخطر، لغرض وحيد هو كسب المال، ليس بالوضع الذي يجب أن تتفوق فيه الأخلاق على القانون.

ولا داعي للقول إن ذلك سيخلق سابقة خطيرة حقاً إذا استطاعت الشركات تجاهل القوانين التي تعتبرها تهدد مصالحها التجارية. والفكرة لا تقتصر على وجوب محاسبة الشركات، عند انتهاك القانون. فالشركات هي نفسها من صنع القانون، وقد تم إنشاؤها طبقاً للمعايير القانونية وهي قائمة في ظل النظام القانوني. الشركات ليست أشخاصاً طبيعيين، بل هي أشخاص اعتباريون.

ومن الخطأ أن تمنح الشركة تفويضاً بخرق القانون بعد أن تم إنشاؤها بموجب القانون، عن سبق إصرار وتصميم ومن دون حجة موثقة بأن القانون أو النظام القانوني غير عادل بطبيعته. وهناك طرق قانونية أفضل ل«تيسلا» للعمل مع المسؤولين في المقاطعة لتهيئة الظروف التي تجعل إعادة الفتح آمنة.

من الناحية العملية، قد لا تمتلك سلطات ألاميدا القدرة على فرض عقوبات ذات مغزى على «تيسلا» لخرقها القانون. لكن المساهمين في الشركة قد يفعلون ذلك بمقاضاة الشركة عن خيانة الأمانة تجاه مساهميها من خلال خرق القانون. وعند ذلك قد لا تكون دعوى «تيسلا» هي الوحيدة في هذه المعمعة.

* بلومبيرج