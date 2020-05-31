شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لغة برمجة تعود عليك برواتب عالية «في البيت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم مواقع الصحافة العالمية المحترمة خدمات متميزة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجهها شعوب العالم والناتجة عن تفشي كوفيد-19 وضرورات الإغلاق العام التي فرضها على اقتصادات العالم ناشئها ومتقدمها.

ومن أبرز تلك الخدمات عيادات الطب الاجتماعي والطب النفسي وإرشادات مستمرة حول التعامل مع مستجدات الوضع المالي والاقتصادي. وقد طرح موقع «بزنس إنسايدر» خيارات لتعلم 15 لغة برمجة وترميز حققت أعلى الرواتب حتى الآن لمن يؤديها من المنزل. كما حدد الموقع الطرق المتاحة لتعلم كل لغة منها عبر الإنترنت.

فوفقاً لبيانات موقع «إنديد دوت كوم» المتخصص في متابعة بيانات التوظيف والوظائف، تتصدر مهنتا مهندس البرمجيات ومطور البرمجيات قائمة الوظائف الأعلى أجراً لعام 2020 وكلاهما يتطلب إتقان لغة ترميز محددة.

وقد أجرت شركة «هاكر رانك» استطلاعاً شارك فيه 116 ألف مهندس برمجيات لمعرفة اللغات التي تحقق أعلى الأجور.

وأخضع محللو البيانات في الشركة قاعدة بياناتهم للتحليل والتمحيص للعثور على أفضل الوظائف هذا العام استناداً إلى ثلاثة عوامل: متوسط الأجر، وتطور المسمى الوظيفي على الموقع خلال السنوات الثلاث الماضية، وعدد الفرص التي حصلت عليها كل وظيفة في كل مليون اسم مسجل على قوائم الموقع.

كانت الوظيفة الأكثر طلباً هي مهندس البرمجيات، وهو الشخص الذي يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الحرجة حول تصميم النظام الأساسي ومعيار الشفرة المستخدمة في النظام. وجاء في المركز الثاني مطور حزمة كاملة، وهو الشخص الذي لديه مهارات الترميز الكافية لإنشاء منصة متكاملة.

وفي حين أن بعض مديري التوظيف لا يطلبون من المتقدم معرفة لغة ترميز معينة لأن مهارات الترميز قابلة للتحويل عبر اللغات، فإن الاستطلاع يساعد على معرفة اللغات المرتبطة بالوظائف ذات الأجور الأعلى. وهذه هي اللغات الخمسة عشرة والمواقع التي تتيح تعلم فنون كل منها مجاناً:

1-لغة سي بلاس بلاس:

متوسط الراتب الذي تؤمنه لغة سي بلاس بلاس 55363 دولاراً سنوياً، وهذا الرقم أعلى بنسبة 1.6٪ من متوسط الراتب العالمي. جرب البرنامج التعليمي التفاعلي «Udemy» للمبتدئين أو اتبع دورة «Udacity» المتوسطة المخصصة للأشخاص الذين لديهم معرفة في البرمجة.

2-لغة جافا سكريبت:

متوسط الراتب 55690 دولاراً سنوياً وهذا الرقم أعلى بنسبة 2.2٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم مدرس هندسة البرمجيات موش هامديني Mosh Hamedani دورة تدريبية مجانية على لغة جافا سكريبت على تطبيق يوتيوب، كما يقدم موقع «CodeAcademy» فصلاً تعليمياً مجانياً للمبتدئين.

3-لغة بايثون

متوسط الراتب 56670 دولاراً سنوياً وهذا أعلى بنسبة 4٪ من متوسط الراتب العالمي.

تقدم قناة CS Dojo على يوتيوب شرحاً بالفيديو للمبتدئين، كما يعرض مدرس هندسة البرمجيات موش هامديني فيديو خاصاً بتعلمها.

4-لغة تايب سكريبت:

متوسط الراتب 57433 دولارًا سنوياً وهذا الرقم أعلى بنسبة 5.4٪ من متوسط الراتب العالمي.

معرفتك بلغة جافا تساعدك كثيراً على تعلم هذه اللغة. ويقدم FreeCodeCamp دورة للمبتدئين، كما يقدم موقع KoderHQ برنامجاً تعليمياً تفاعلياً مجانياً.

5-لغة كوتلين:

متوسط الراتب 58196 دولاراً سنوياً وهذا الرقم أعلى بنسبة 6.8٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم موقع FreeCodeCamp شرحاً للمبتدئين على يوتيوب، كما يقدم موقع KotlinLang.org برنامجاً تعليمياً تفاعلياً للأشخاص الذين لديهم معرفة بالبرمجة.

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6-لغة سي هاشتاغ (C#):

متوسط الراتب 58469 دولاراً سنوياً وهذا الرقم أعلى بنسبة 7.3 ٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم موقع CodeEasy.Net برنامجاً تعليمياً للمبتدئين حول أساسيات اللغة، وهناك العديد من مقاطع الفيديو حول هذه اللغة متوفرة على يوتيوب.

7-لغة برولوج:

متوسط راتب لغة برولوج 60648 دولار سنوياً، وهذا الرقم أعلى بنسبة 11.3٪ من متوسط الراتب العالمي. هناك عدد قليل من المواقع التي تقدم تعليمات مجانية حول كيفية تعلم لغة برولوج.

8-لغة «آر» (R)

متوسط الراتب 61629 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 13.1 ٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم موقع Edureka برنامجاً تعليمياً مفيداً على يوتيوب للمبتدئين، ولدى موقع Codecademy دورة للمبتدئين أيضاً.

9- لغة باسكال

متوسط راتب خبير لغة باسكال 62773 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 15.2٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم موقع Pascal Programming مجموعة من البرامج التعليمية المجانية عبر الإنترنت، ويوفر موقع Udemy دورة تعليمية برسم 12 دولاراً.

10- لغة سويفت

متوسط الراتب 65171.50 دولار وهذا الرقم أعلى بنسبة 19.6٪ من متوسط الراتب العالمي. يقدم موقع FreeCodeCamp.org على يوتيوب معلومات عن هذه اللغة، ولدى موقع Hacking with Swift دورة تدريبية مفيدة عبر الإنترنت.

11-لغة أوبجكتيف- سي

متوسط الراتب 69766 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 22.4٪ من متوسط الراتب العالمي. لدى موقع Udacity دورة مجانية في اللغة، بينما يقدم موقع Tutorials Point دليلاً مفيداً لذوي المستوى المتوسط.

12- لغة روبي

متوسط الراتب 72146 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 32.3٪ من متوسط الراتب العالمي. لدى موقع Codecademy دورة للمبتدئين، كما يتوفر على موقع FreeCodeCamp.org شرح مفيد على يوتيوب.

13-لغة جو:

متوسط الراتب 69691 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 33.4٪ من متوسط الراتب العالمي. يعد الكتاب الإلكتروني مصدراً مفيداً للأشخاص الذين لديهم خلفية ترميز. ويمكن للمبتدئين أيضاً الاطلاع على دورة عبر الإنترنت لدى موقع Udemy لقاء رسم قدره 12 دولاراً.

14-لغة سكالا

متوسط الراتب لخبراء لغة سكالا 77159 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 41.6٪ من متوسط الراتب العالمي. ويقدم موقع CognitiveClass.ai برنامجاً تعليمياً رائعاً للمبتدئين.

15 - لغة بيرل:

متوسط الراتب 84025 دولاراً وهذا الرقم أعلى بنسبة 54.2 ٪ من متوسط الراتب العالمي. تتطلب العديد من دورات بيرل فهم أساسيات الترميز. إذا لم تكن لديك تجربة أساسية، فراجع «Perl for Newbies»، أو فكر في الحصول على دورة مجانية بلغة أخرى أكثر شيوعاً مثل بايثون أو جافا سكريبت قبل المغامرة في تعلم بيرل. أما إذا كان لديك فهم في أساسيات الترميز، فراجع موقع TutorialsPoint.com أوموقع LearnPerl.org.