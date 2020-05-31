توجيهات من «المركزي» حول تطبيق معيار التقارير المالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توجيهاته إلى المؤسسات المالية حول تطبيق المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9 المعروف اختصاراً باسم «إيفرس 9» (IFRS 9)، وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة في القطاع المالي.

وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان احتساب الخسائر الائتمانية الناتجة عن تداعيات وباء كوفيد-19 بشكل مناسب، وتقترح حلولاً عملية للتعامل مع تأثير عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد حالياً على تلك الخسائر، إلى جانب الامتثال لمتطلبات المعيار الدولي لرفع التقارير المالية رقم 9.

كما تسعى هذه التوجيهات إلى تعزيز الشفافية والإفصاح وتسهم بالتالي في تعزيز الاستقرار المالي.