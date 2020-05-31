نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * مع اعتماد الشركات بشكل أكبر على التكنولوجيا، وفي ظل ظروف انتشار العمل عن بعد، يجد الموظفون أنفسهم يعملون حتى بعد انتهاء يوم العمل. فبقاء الموظفين على اتصال بدائرة العمل إذا اقتضت الحاجة ذلك يضع مزيداًَ من الضغط عليهم، مّا قد يؤثّر في قرارتهم بالاستمرار في الشركة مع مرور الوقت.

* الخلط بين الحاجات والرغبات مشكلة رئيسية تؤدي إلى تبذير المال، فالرغبات لا تنتهي وهي متعلقة بالسعي وراء اللذة، بينما الحاجات هي الضروريات التي نحتاج إليها فعلاً، والركض وراء الرغبات يجعل الموظف يفقد السيطرة، وقد يؤثر ذلك في احتياجاته.

* الثقة بالنفس تحتاج من الفرد أن يدرك جيداً بأنّ حل المشاكل يحتاج إلى الكثير من المحاولة والخطأ، وأنّ توقعات النجاح قريبة من توقعات الفشل.