شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة «سبيس إكس» رهان على نجومية الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في السنوات العجاف، أقامت الولايات المتحدة تدريجياً، علاقة جديدة لاستكشاف الفضاء بين الحكومة والقطاع الخاص. في عام 2004، بعد عامين من تأسيس إيلون ماسك شركة «سبيس إكس»، خلصت لجنة رئاسية إلى أن الشركات يجب أن تلعب دوراً أكبر من أي وقت مضى.

تعطل إطلاق مركبة «دراجون» من «سبيس إكس» الذي كان مقرراً على صاروخ «فالكون 9»، بسبب ظروف الطقس غير المواتية، والتأجيل أمر طبيعي في رحلات الفضاء. ولكن تأتي أهمية هذه الرحلة من كونها أول رحلة مأهولة إلى الفضاء الخارجي تسيرها شركة من القطاع الخاص.

ويأمل إيلون ماسك أن يتمكن من استعمار المريخ، حيث يدل إرسال اثنين من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية على أن طموحاته اللامحدودة، قد تكون أكثر من مجرد حلم.

وفي جميع الأحوال سيمثل نجاح الرحلة اختراقاً في تسويق الفضاء، حيث تبدو السياحة الفضائية معقولة فجأة. وإذا نجحت «سبيس إكس» في نقل رواد فضاء من فلوريدا إلى المختبر المداري، فلماذا لا يمكن أن تطير أنت وأنا قريباً إلى مطعم مداري لتناول العشاء فوق الغلاف الجوي؟

وقد دأبت الولايات المتحدة على استئجار رحلات إلى الفضاء من روسيا، حيث أنفقت 3.5 مليار دولار مقابل 52 رحلة منذ عام 2011. وبدلاً من التحول إلى روسيا، ستعتمد «ناسا» الآن على المركبات الفضائية من القطاع الخاص. وبالنسبة للعديد من الأمريكيين، يمكن أن تمثل هذه النقلة شحنة فخار وعزة يتطلعون إليها منذ زمن.

قبل نصف قرن، أرسلت الولايات المتحدة نيل أرمسترونج إلى القمر في رحلة كان أحد أهدافها تسجيل انتصار في سباق الفضاء مع الاتحاد السوفييتي. وفي ذروة الحرب الباردة كانت هزيمة الاتحاد السوفييتي مبدأ تنظيمياً يحرك جهود الولايات المتحدة في الفضاء، وتم استنفاد كثير من الموارد الحكومية في هذا الجهد، حتى بلغت منتصف الستينات 0.7% من الدخل القومي الأمريكي.

وبعد تفوقها على الاتحاد السوفييتي، افتقرت الولايات المتحدة إلى هدف واضح، وهكذا تراجع برنامج الفضاء. وفي عام 2011، أُلغي برنامج مكوك الفضاء نهائياً. ولذلك سيكون إطلاق «سبيس إكس» بمثابة ولادة جديدة، وهي المرة الأولى التي يسافر فيها رواد إلى الفضاء من الولايات المتحدة، منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

في هذه السنوات العجاف، أقامت الولايات المتحدة تدريجياً علاقة جديدة لاستكشاف الفضاء بين الحكومة والقطاع الخاص. في عام 2004، بعد عامين من تأسيس إيلون ماسك شركة «سبيس إكس»، خلصت لجنة رئاسية إلى أن الشركات يجب أن تلعب دوراً أكبر من أي وقت مضى. وحددت اللجنة دور وكالة الفضاء الأمريكية بحيث يقتصر على تلك المجالات التي تكون فيها الدلائل واضحة على أن الحكومة وحدها هي القادرة على أداء المهمة المقترحة.

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ومع تحويل كثير من النشاط الفضائي إلى القطاع الخاص، شهد العقد الماضي تضخماً في الاستثمارات في العديد من الشركات. فقد رصدت ورقة بحث أعدها خبير الاقتصاد ماثيو وينزيرل عام 2018، صعود شركات «ارتياد الفضاء» التي ترسل مركبات مأهولة إلى الفضاء، وشركات «الاستشعار عن بُعد» التي تقدم صوراً للأرض، وشركات محطات الفضاء التي توفر مرافق آمنة للسياحة والبحوث وشركات التصنيع التي تركز على تعدين الكويكبات، وتصنيع الفضاء واستعمار القمر والمريخ. وسرد الباحث أسماء عشرات الشركات، بما في ذلك «سبيس إكس».

وكشفت ورقة البحث عن ارتفاع حجم الاستثمار في شركات الفضاء الناشئة إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنوياً، بين عامي 2015 و2016، صعوداً من أقل من 500 مليون دولار سنوياً خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وجاء التمويل غالباً من رجال الأعمال مثل ماسك، وهم أثرياء بما يكفي لاستيعاب التكاليف المرتفعة اللازمة لدخول سوق تجارة الفضاء.

ولا شك في أن تجربة «سبيس إكس» المأهولة هذه، ستزيد من الاهتمام التجاري بالفضاء، وتعزز دور قوى السوق القائمة أساساً. وقد بات من الملح تجميع المعلومات حول تفضيلات المستهلكين، وتوضيح الاستعداد للدفع مقابل خدمات فضائية تجارية محددة. يجب تخصيص الموارد ورأس المال لاستخدامها على أفضل وجه، وتعزيز الابتكار. ولا أحد يستطيع بناء قطاع تجاري خاص بالفضاء سوى الأسواق نفسها.

ولا بد من تأكيد دور المستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن الأرباح الضخمة التي تعد بها صناعة وسياحة الفضاء، مع توضيح المخاطر أيضاً. وفي حال نجاح مهمة ماسك، فسيشعر الجميع بتراجع كم المخاطر.

ولا شك في أن نار المنافسة الحامية تلهب ظهر الفرقاء كافة، خاصة أن وكالة «ناسا» لديها عقود دسمة يتسابق الجميع إلى الفوز بها. وقد حصلت «بوينج» و«سبيس إكس» على بعضها منذ عام 2014، وفشلت الأولى في إيصال كبسولتها «درينم لاينر» إلى محطة الفضاء الدولية عام 2014. كما أن جيف بيزوس صاحب أمازون الذي أطلق مشروع «بلو أوريجين» عام 2000 لغزو الفضاء، يعتبر منافساً قوياً يحسب حسابه، خاصة أن المشروع ينتج مركبات قابلة لإعادة الاستخدام لخفض تكاليف الرحلات.

وحتى عندما يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في الفضاء، تبقى هناك حاجة ماسة للحكومات التي يفترض فيها توفير قواعد اللعبة والهيكل الأساسي، حيث لا تزال السياسة العامة للعمل في الفضاء الخارجي في مهدها. على سبيل المثال، قد يؤدي الحطام الفضائي في مدار الأرض إلى إلحاق ضرر كبير بالممتلكات الخاصة، حيث يجب التعامل مع مثل هذه النتائج، ربما عن طريق التنازل عن حقوق الملكية أو فرض الضرائب عليها. ومع وجود مدار أرضي منخفض في متناول القطاع الخاص، يجب أن تشعر وكالة «ناسا» بضغط مكثف لتحقيق أهداف أكثر معقولية، بعيداً عن متناول الشركات الخاصة وعن النشاط التجاري، مثل الهبوط على الكواكب واستعمار المريخ.

فهل تعيد «سبيس إكس» الولايات المتحدة إلى عالم النجومية؟

* بلومبيرج