نتائج قطاع البتروكيماويات تعكس ضغوط الإغلاق العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة نفط الهلال، إن شركات قطاع البتروكيماويات حققت خلال السنوات الأخيرة، العديد من الإنجازات من حيث رفع الكفاءة الإنتاجية وضبط نفقات التشغيل، والدخول إلى أسواق جديدة، على الرغم من الأجواء التنافسية التي عاشتها في كثير من الأوقات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أو تراجع الطلب على المنتجات، وهو ما أثر بشكل مباشر في نتائج أداء هذه الشركات.

وأشار تقرير نفط الهلال إلى النتائج السلبية التي سجلتها شركات قطاع البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت متأثرة بالإغلاق التام لأسواق الطلب والإنتاج، في إطار إجراءات السلامة التي اتبعتها الدول في مواجهة جائحة الفيروس.

وانخفضت إيرادات الشركات نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية، وتراجع كميات البيع إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأولية، ما أدى إلى انخفاض هوامش الأرباح للمنتجات.وفي المقابل، نجحت شركات قطاع البتروكيماويات في تخفيض مصاريف البيع والتسويق، وتخفيض المصروفات الإدارية والعمومية، ونجح عدد منها في رفع قيم الإيرادات الاستثمارية وخفض تكاليف التمويل التي أدت إلى تخفيض قيم الخسائر الإجمالية للربع الأول من هذا العام.

وكان لمخصصات انخفاض قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية، تأثير مباشر في القيم النهائية للنتائج المالية؛ الأمر الذي يعكس مستوى الشفافية الذي تتمتع به الشركات، وقوة مراكزها المالية.