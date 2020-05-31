«اللوك داون» والاقتصاد الموازي

د. محمد الصياد *

ما يحدث الآن في العالم قاطبة، ليس له قبيل ولا مثيل في التاريخ البشري الحديث. إنها المرة الأولى التي يُجبر فيها سكان المعمورة على التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى

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على مر التاريخ الاقتصادي الحديث، تعرضت الاقتصادات المحلية (الوطنية)، والاقتصاد العالمي، لأعطال مختلفة الحدة. من الركود (الذي تتراجع فيه دورة النمو لفصلين متتاليين - 6 أشهر)، والركود العميق، الذي تكون فيه مؤشرات التراجع أعمق وأشمل وأكثر إطالة زمنية، والركود العظيم، الذي تتخطى عواصفه الأسواق والحدود الوطنية لتطال الأسواق الخارجية واقتصاداتها الوطنية، كما هو ركود عام 2008، وهناك الكساد العظيم، وهو أرقى مراتب الركود، حيث يصل بموجبه تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى 10%، والبطالة إلى 25%، وهذا ما خبره الاقتصاد العالمي في الفترة من 1929 الى 1933 (بعض الاقتصادات لم تتعاف حتى عام 1935)، والذي تراجعت فيه التجارة الدولية إلى ثلث مستوى ما كانت عليه قبل الكساد. ومع ذلك، فإنه في جميع هذه الأزمات، بما فيها أزمة الكساد العظيم التي شكلت ذروة كل تلك الأعطال، لم يصل الأمر فيها حد الإغلاق التام للحركة الاقتصادية، فقد كانت الأعطال ناتجة عن ظروف موضوعية أملاها «تبخر» جزء كبير من الطلب الكلي، وانحسار الطاقة الشرائية الكلية.

لكن، ما يحدث الآن في العالم قاطبة، ليس له قبيل ولا مثيل في التاريخ البشري الحديث. إنها المرة الأولى التي يُجبر فيها سكان المعمورة على التزام منازلهم وعدم مغادرتها (إلا للضرورة القصوى)، بهدف وقف انتشار جائحة فيروسية مدمرة، باتباع بروتوكول الإغلاق الكامل Lockdown، وهو بروتوكول متبع (كما في السجون)، يُحظر بموجبه على الأشخاص والبضائع مغادرة منطقة ما. وقد طُبق هذا البروتوكول في ظرف كورونا الراهنة تحت مسمى الحجر الصحي الجماعي، حتى صارت كلمة «لوك داون»، أي الإغلاق الكامل، مفردة معولمة ومقروءة بنفس المعنى في كافة لغات الدنيا. فمع نهاية شهر مارس الماضي، كان أكثر من 100 دولة قد فرضت الإغلاق الكامل أو الجزئي (في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، بدأ الإغلاق في حوالي منتصف شهر مارس، وفي أوروبا بدأ مطلع شهر مارس، باستثناء إيطاليا التي بدأ فيها الإغلاق مبكراً، في أواخر شهر فبراير). وبحلول أوائل إبريل 2020، كان 3.9 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يخضعون لشكل من أشكال الإغلاق، أي أكثر من نصف سكان العالم، وبحلول أواخر إبريل الماضي، كان حوالي 300 مليون شخص تحت الإغلاق في دول أوروبا، وحوالي 200 مليون في أمريكا اللاتينية، وحوالي 300 مليون في الولايات المتحدة، أي حوالي 90% من السكان، و 1.3 مليار شخص في الهند.

كان هذا فوق طاقة أية حكومة في العالم، بما في ذلك حكومات الدول الغنية مثل الولايات المتحدة، التي راحت تسابق الزمن في طرح برامج الإنقاذ، الواحد تلو الآخر، وبأرقام فلكية تتجاوز قدرتها على إعادة تسديدها حتى لو امتلكت امتياز إصدار نقد من دون رصيد. ويمكن القول، إن حزم الإنقاذ المالية الأمريكية، يمكن أن تنهض نموذجاً لسرعة استجابة السلطة التشريعية للتصدي لتداعيات كورونا على الجبهة الاقتصادية. فقد جاءت شاملة ومتنوعة وتغطي القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة والشرائح المجتمعية المختلفة المتضررة من الكارثة.

إنما المعضلة الكبرى التي كشفت عنها الجائحة، خصوصاً في الدول النامية، تلك المتمثلة في غلبة أنشطة ما يمكن أن نسميه ب«الاقتصاد الهش»، الواقع بين منزلتي «الاقتصاد الرسمي» (الذي تمثله جميع الأنشطة الاقتصادية التي تعمل ضمن الأطر القانونية الرسمية وتمتثل لها ولقواعدها المنظِّمة، ومنها المداومة على دفع الضرائب على جميع إيراداتها المالية)، والاقتصاد الموازي (الذي يعمل خارج إطار قوانين وأهداف الدولة، والذي تُلصق به مختلف أشكال النعوت السلبية، مثل الاقتصاد السري، والاقتصاد الأسود، واقتصاد الظل، أو كما يسمى في مصر «اقتصاد بير السلم»).

فهذا الاقتصاد (الواقع، كما أسلفنا، بين المنزلتين المذكورتين)، والذي تبدت هشاشته في «واقعة» كورونا، يحتل مواقع متقدمة، وإن كانت متباينة الثقل، في البلدان النامية (تبعاً لتوزيع نسب مساهمة قطاعاتها وأنشطتها الاقتصادية في هياكل إجمالي نواتجها المحلية). وفي حين نجده في اقتصادات بعض دول الندرة العربية - كما أبانت الجائحة - غير منتسب عملياً إلى الاقتصاد الرسمي، إلا من خلال سجلاته الرسمية والتزامه المفروض عليه بنظام الجباية الضريبية، فإن تمثيله في الاقتصاد الرسمي لبلدان الوفرة (الدول العربية الخليجية تخصيصاً)، يتجسد - بالإضافة الى سجلاته الرسمية - في التزامه بدفع الرسوم والضرائب غير المباشرة (عدم وجود ضرائب دخل Income Tax)، وبالمقابل، تأمين جدوى أعماله ومشروعاته، من خلال استثمار العمالة الأجنبية (الآسيوية أساساً) الزهيدة الأثمان. ليس هذا وحسب، بل إن هذه الهشاشة التي كشف عنها وباء كورونا في اقتصادات الدول العربية، أظهرت أن الجسم الأعظم من قوة العمل فيها، ومن أقطاب قطاعاتها وأنشطتها الاقتصادية، المحليين (خصوصاً منهم أصحاب الأعمال المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة)، ممن هم خارج دائرة الاستيعاب الوظيفي الحكومي، أصبحوا خارج حسابات السوق، وأضحوا مكشوفي الظهر، ليس بيد حكومات بلدانهم، أية قدرة على مد يد العون لهم، نتيجة لتواضع إمكانياتها المالية، ومحدودية مصادر توليد نمو إجمالي نواتجها المحلية على خلق الفوائض الاقتصادية التراكمية.

* كاتب بحريني