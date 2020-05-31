ترامب يضيق الخناق على الشركات الصينيـة فـي البورصات الأمريكيـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من معاونيه الجمعة، التحقيق بشأن الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية الأمريكية، ويأتي ذلك في خضم تصاعد التوتر مع الصين.
وخلال خطاب فصّل فيه التدابير المتخذة ضد بكين التي تتهمها واشنطن بانتهاك استقلالية هونج كونج، قال ترامب «أوجه فريق العمل الرئاسي حول الأسواق المالية لدراسة مختلف ممارسات الشركات الصينية المسجلة في الأسواق المالية للولايات المتحدة بهدف حماية المستثمرين الأمريكيين».
وتابع «شركات الاستثمار لا يجب أن تعرّض زبائنها إلى المخاطر المخفيّة وعديمة الفائدة المرتبطة بتمويل الشركات الصينية التي لا تلتزم بنفس القواعد. يحقّ للأمريكيين الحصول على معاملة منصفة وشفافة».
وتوجد أكثر من 150 شركة صينية مسجلة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها السوقية 1200 مليار دولار عام 2019، حسب أرقام لجنة مختصة في الكونجرس.
وأقر مجلس الشيوخ مؤخراً نصاً يجبر الشركات الصينية، في حال وافق عليه مجلس النواب، على إثبات أنها لا تقع تحت سيطرة الدولة، وعلى احترام قواعد الحسابات الأمريكية وإلاّ تواجه خطر السحب من السوق.
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