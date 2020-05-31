«الإندبندنت»: دبي بين أبرز 10 وجهات سياحية للبريطانيين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن دبي حلت ضمن قائمة أبرز 10 وجهات سياحية يفضلها البريطانيون لقضاء عطلة الصيف حالما تسنح الفرصة.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته شركة السفر البريطانية «توي» جاءت إسبانيا واليونان وإيطاليا وفلوريدا ضمن القائمة ذاتها التي يرغب السياح البريطانيون بزيارتها، إضافة إلى منطقة البحر الكاريبي والمكسيك وتايلاند.

ووجد الاستطلاع أن أكثر أنشطة العطلات المرتقبة هي مشاهدة المعالم السياحية وتناول المأكولات المحلية والسباحة في البحر.

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