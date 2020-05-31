احذر الاحتيال بشرائح هاتف بديلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

حذرت بنوك عاملة في الإمارات العملاء من مخاطر الاحتيال المصرفي باستخدام شرائح هاتف محمول بديلة، وقال أحد البنوك في بيان للعملاء أن عليهم توخي الحذر من المحتالين الذين ينتحلون شخصياتهم للحصول على شرائح هاتف محمول «سيم كارد» بديلة من مزودي خدمات الاتصالات لديهم.

وقال البنك إن على العميل التأكد من مزود خدمة الاتصال الخاصة به في حالة حدوث انقطاع مفاجئ للشبكة الخلوية على الهاتف. وأكد البنك أن على العميل تسجيل شكوى إذا ما تأكد من صدور شريحة بديلة لرقم هاتفه المحمول تفادياً لإساءة استخدام الرقم من قبل المحتالين في إتمام معاملات مصرفية.

وأفاد البنك في بيان أرسله للعملاء على البريد الإلكتروني بأهمية الإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية يشك فيها العميل لحماية نفسه وكجزء من عملية التوعية الشاملة بعمليات الاحتيال. وكان اتحاد مصارف الإمارات أطلق مؤخراً مع الشرطة حملة توعية مع تنامي عمليات الاحتيال المصرفي بصورة لافتة في الآونة الأخيرة، مع ظهور أشكال مختلفة وجديدة من عمليات الاحتيال.