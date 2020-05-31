موظفو رينو يتظاهرون ضد خطة التقشف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر الآلاف أمام مصنع مجموعة رينو السبت في بلدية موبيج شمال فرنسا؛ احتجاجاً على قرار الشركة إلغاء 15 ألف وظيفة، أربعة آلاف منها في فرنسا.

وتوقف الإنتاج في المصنع الذي يشغّل نحو 2100 شخص منذ الجمعة. وتتجه إدارة الشركة إلى نقل إنتاج سيارات كانغو الكهربائية إلى بلدية دواي التي تبعد نحو 70 كلم عن موبيج.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الناشط النقابي جيروم ديلفو: إن «هذا زلزال بصدد الحدوث. سنبقي مصنعنا هنا. هذه التظاهرة اليوم مهمة جداً، وإن كانت مجرد خطوة أولى لنظهر للحكومة ولرينو أن الموظفين وسكان هذه المنطقة يتمسكون بالمصنع. ونحتاج إلى هذه الوظائف، وإلاّ فستتضرر المنطقة بأكملها».

وكتبت على اللافتات والسترات شعارات تعكس ارتباط المصنع بالسكان.

وقال العامل غابريال لومير «مع كل الجهود المبذولة، أمضي مع زملائي وقتاً أطول مما أمضيه مع عائلي. إنها عائلتي الثانية».

واحتج الثلاثاء أيضاً نحو 250 شخصاً، بينهم نواب ونقابيون وعمال في مصنع موبيج.

والجمعة، أعلنت الشركة التي تواجه مشاكل سبقت أزمة فيروس كورونا المستجد، إلغاء نحو 15 ألف وظيفة في العالم في إطار خطة لتوفير ملياري يورو على مدى ثلاثة أعوام.