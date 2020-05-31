الصين تستقبل أول طائرة تقل موظفين أوروبيين مُنذ إغلاق حدودها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطّت طائرة في الصين، السبت، تقلّ حوالي مئتي موظف وعائلاتهم معظمهم ألمان، في أول رحلة عودة لأوروبيين إلى البلاد مُنذ تعليق التأشيرات في أواخر مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وهبطت الطائرة التي أقلعت في الليلة السابقة من فرانكفورت في ألمانيا، عند الساعة 03.52 بتوقيت جرينيتش في مطار تيانجين، على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوب شرقي بكين، وفق ما أكدت متحدثة باسم شركة «لوفتهانزا» للطيران لفرانس برس.

وكان حوالي مئتي موظف في شركات ألمانية على متن طائرة تشارتر تسيّرها لوفتهانزا، ويُفترض أن يخضع جميع الركاب عند وصولهم إلى قياس حرارة أجسامهم وفحص كوفيد19، كذلك ينبغي أيضاً أن يخضعوا بعدها للعزل لمدة 14 يوماً، فيما قال أحدهم ويدعى أليكسندر أبهوفن الذي يعمل في قطاع صناعة الطائرات: حتى اللحظة الأخيرة لم نكن نعرف ما إذا كانت الطائرة ستُقلع أم لا.

ومن المقرر أن تنطلق طائرة ثانية من فرانكفورت إلى شنغهاي في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، وستُخصص الرحلة للأشخاص الذين يُعتبر حضورهم ضرورياً في الصين لغايات اقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية أو لأسباب إنسانية طارئة، وهناك أكثر من 5200 شركة ألمانية في الصين، وفق غرفة التجارة الألمانية.

وأغلقت الصين ـ حيث ظهر الفيروس أولاً ـ حدودها في أواخر مارس/آذار الماضي، أمام كل حاملي التأشيرات من بينهم حاملو الإقامات، خشية من موجة إصابات جديدة من الخارج، ووجد كثر أنفسهم عالقين في الخارج أمام استحالة عودتهم بعد رحيلهم من الصين في خضمّ أزمة تفشي الوباء، ولكن بعد شهرين على إغلاق حدودها، تبدأ السلطات في الصين، رفع بعض القيود المفروضة على الأجانب.

كما أن بكين أعلنت الجمعة، أنه سيُسمح لرعايا سنغافورة الذين يُعتبر حضورهم أساسياً في الصين لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، بالعودة إلى البلاد اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران المُقبل، لكن هذا التدبير لن يُطبق إلا في ستّ مدن ومقاطعات في البداية، من بينها شنغهاي.

وتراجع عدد الرحلات الجوية بين الصين وسائر دول العالم بشكل حاد بسبب تفشي الوباء، ويُتوقع أن يرتفع من 134 إلى 407 رحلات في الأسبوع اعتباراً من الاثنين المقبل، وفق الهيئة الصينية للطيران المدني، وفي الوقت الحالي، تُسيّر رحلة واحدة أسبوعياً لكل شركة (صينية أو أجنبية) ولكل دولة.