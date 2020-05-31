شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5455 نقطة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 5400 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستويات قد تصل الى 6000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بعدم اختراق المؤشر لمستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,415 وبين مستوى المقاومة هو 5,523 نقطة