شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد المؤشر لأعلى في اخر جلسات الأسبوع قبل الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8873 نقطة، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية قد تمنح المؤشر ارتفاعا لاعادة اختبار مستوى المقاومة 9000 نقطة، كما نلاحظ استمرار الأداء الايجابي لمؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,798 وبين مستوى المقاومة هو 8,948 نقطة