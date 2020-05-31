شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يقلص مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 11٫40 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 12 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8٫50 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 12 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.1 بينما مستوى المقاومة هو 11.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط