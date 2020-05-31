شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 370 فلس، حيث اغلق الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 401 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليتمكن بذلك السهم من تجاوز خط الاتجاه الهاب متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 460 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى370 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 390 بينما مستوى المقاومة هو 410 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد