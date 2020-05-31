شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى بعدما لامس مستوى الدعم الحالي عند 370 فلس، حيث اغلق الأسبوع الماضي مرتفعا عند مستوى 401 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، ليتمكن بذلك السهم من تجاوز خط الاتجاه الهاب متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 460 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى370 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 390 بينما مستوى المقاومة هو 410 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر المتكاملة (INTEGRATED) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 31-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.