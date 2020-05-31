شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 246 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم منذ بداية شهر مارس من العام الحالي، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 230 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات أعلى قد تصل الى 300 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 220 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 242 بينما مستوى المقاومة هو 250 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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