شكرا لقرائتكم خبر عن أسس (OSOS)تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 95٫10 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 90 فلس كمستوى أول ثم 80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 92.9 بينما مستوى المقاومة هو 97.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط