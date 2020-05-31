شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 53٫90 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 58٫90 فلس، في ظل استمرار الأداء السلبي لمؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 48 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 62 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.2 بينما مستوى المقاومة هو 57.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط