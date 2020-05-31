شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 164 فلس الخميس الماضي، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 153 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 173 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160 بينما مستوى المقاومة هو 167 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط