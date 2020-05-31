شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس قبل الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫657 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0٫697 ريال، مكون بذلك نموذج "Shooting Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0٫59 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.64 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط