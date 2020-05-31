شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 31-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 7٫76 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي على المدى القصير للوصول لمستوى الدعم الهام عند 7٫20 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.67 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط