شكرا لقرائتكم خبر عن سوناطراك الجزائرية تصبح صاحبة حصة أغلبية فى خط أنابيب ميدغاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية المملوكة للدولة، اليوم السبت، إنها أصبحت مساهما رئيسيا فى خط أنابيب ميدغاز بعد أن استحوذت على حصة نسبتها 19.10 بالمئة من سيبسا الإسبانية، وأضافت سوناطراك فى بيان أن الاتفاق رفع حصتها إلى 51 بالمئة بينما تملك مجموعة ناتورجى الإسبانية للطاقة 49 بالمئة من خط الأنابيب الذى ينقل الغاز الطبيعى من الجزائر إلى إسبانيا.
ولم تفصح سوناطراك عن التفاصيل المالية للاستحواذ، على الحصة فى خط الأنابيب الذى تصل طاقته الاستيعابية إلى 8.2 مليار متر مكعبة سنويا.
وقال البيان، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الشركة بذلك "تعزز مكانتها كمورد رئيسى وموثوق للغاز الجزائرى للعملاء فى أوروبا".
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