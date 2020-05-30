شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يعلن عن تعليمات جديدة لمنتسبيه لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، زيادة التعاون مع الحكومة لتنفيذ كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وناشد الاتحاد منتسبيه، فى القطاعات المختلفة بضرورة زيادة شروط التعامل سواء فيما بين العاملين أو العملاء والتشديد على ارتداء الكمامة كإجراء أساسى وشرط لدخول الشركات والمؤسسات مع مراعاة تطبيق كافة الشروط الأخرى منها عدم وجود تجمعات والتباعد فى اللقاءات المختلفة والالتزام بالمطهرات باستمرار وغير ذلك من الإجراءات الوقائية التى تعلن عنها الحكومة خاصة فى ظل العودة من إجازة عيد الفطر.

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وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تعليمات مجلس الوزراء التى سيتم تطبيقها بداية من اليوم السبت تم تعميمها على كافة الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد (العربى) بدور مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة طوال الفترة الماضية، وأن هناك تشديد على زيادة هذه الإجراءات مع بداية الأسبوع الجارى لمساندة الحكومة فى تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وكانت الحكومة قد بدأت اعتبارا من اليوم السبت فى تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بعد انتهاء إجازة العيد وهى الإجراءات التى كانت مطبقة قبل شهر رمضان المبارك بجانب ارتداء الكمامة بشكل إلزامى.