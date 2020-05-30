اعتبارا من الغد.. البنوك تعود للعمل بمواعيد جديدة.. والكمامة إجباري

كتب: ضياء السقا
تعود البنوك للعمل، غدا الأحد، بمواعيد جديدة، بعد انتهاء عطلة أسبوع عيد الفطر المبارك.
وقرر محافظ البنك المركزي تعديل مواعيد العمل بالبنوك، للموظفين والجمهور، اعتبارا من الأحد، 31 مايو.
وقال بيان للبنك المركزي، إن المواعيد الجديدة بالنسبة للموظفين من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بينما تقرر استقبال الجمهور من التاسعة والنصف حتى الثالثة عصرًا، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.
يأتي ذلك على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان البنك المركزي، قد قرر تعطيل العمل بكافة البنوك؛ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٠ حتي الخميس 28 من الشهر ذاته، بمناسبة عيد الفطر المبارك
يشار إلى أن كافة البنوك لن تسمح للعملاء بدخولها بدون ارتداء كمامة واقية، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.
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