جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة هشام السويفى خلال شهر إبريل 2020 عن 172 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للااستخدام الشخصى والتجارى، وعن 57 سیارة إعفاءات لذوي الااحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 80 مليون و 463 ألف جنيه.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 11 مليون و 196 ألف جنيه فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 5 مليون و 355 ألف جنيه والضرائب بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 16 مليون و 550 ألف جنيه .
وخلال شهر إبريل 2020 أيضا أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 31 سيارة نقل وميكروباص للااستخدام التجارى بقيمة 10 مليون و 196 ألف جنيه .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 2 مليون و 692 ألف بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليون و 890 ألف جنيه بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 4 مليون و 582 ألف جنيه .
وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر إبريل 2020 عن 250 سيارة ركوب ملاكى وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 48 مليون و 957 ألف جنيه ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 21 مليون و 133 ألف جنيه .
من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر إبريل 26 سيارة كما تم إعادة تصدير سيارة واحدة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت .
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