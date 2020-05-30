شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع كبير فى سعر الذهب عالميا، جراء التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول عقوبات مقرر فرضها على الصين.

أسعار الذهب فى مصر بعد ارتفاعها..

عيار 18 سجل 655.75 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها

أوقية الذهب 1730 دولار

وارتفع الذهب 1 % أمس الجمعة، بدعم من استمرار حذر المستثمرين الذين يترقبون رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء قانون الأمن القومي الصيني لهونج كونج وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي الضعيف بالفعل.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1642 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7 % إلى 1750.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا للسمسرة "تركز الأسواق الآن بشدة على أكبر اقتصادين في العالم وما من المرجح أن يكون معركة طويلة ومستمرة"

يدفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، والذي يفاقمه تنامي الخلاف الأمريكي الصيني، وما يترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تحقيق زيادة شهرية بنسبة 3%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 2.3 % إلى 17.81 دولار للأوقية. وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 18.7 %، وهو أكبر مكسب منذ يناير 2012.

وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1933.59 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.9 % إلى 830.92 دولار لكنه على مسار تحقيق أفضل أداء شهري منذ أغسطس 2019.