شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن: كرتونة البيض تصل لأرخص سعر لها منذ عام وتسجل 21.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار كرتونة البيض بالمزارع وصل إلى أدنى سعر له منذ عام ليسجل 21.5 جنيه للكرتونة الواحدة، وتباع للمستهلك بسعر 26 جنيها، مضيفا أن تدني السعر يحقق خسائر للمربين والمنتجين، لأن تكلفة إنتاج الكرتونة تصل إلى 29 جنيها، ولذا نجدد مطالبتنا بضرورة وضع حد أدنى وأقصى لأسعار الدواجن، للحفاظ على ربحية المنتج وضمان استمراره في النشاط، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في الأسعار على المستهلكين، خاصة وأن الدواجن تعتبر من السلع الاستراتيجية للمواطن المصري، وينتج أغلبها محلياً.

وأضاف "السيد"، لـ"الخليج 365"، أما بالنسبة لأسعار الدواجن، استقرت عند 27 جنيها للكيلو بالمزرعة، نظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الكتكوت والتى وصلت إلى 12 جنيها للكتكوت الواحد، مرجعا سبب ذلك إلى انخفاض إنتاجية الأمهات من الكتاكيت مقابل زيادة الاستهلاك المحلي نظراً للزيادة المضطردة في أعداد السكان، مضيفا أنه لاستيعاب الزيادة السكانية البالغة 2.5 مليون نسمة سنوياً، يجب زيادة إنتاج الكتاكيت سنوياً 60 مليون كتكوت لاستيعاب هذه الزيادة.

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وطالب عبد العزيز السيد، بتبنى الدولة، ما طرحه اتحاد الغرف التجارية أكثر من مرة، بإعداد استراتيجية للثروة الداجنة في مصر، تقوم على بيانات دقيقة حول حجم الإنتاج ومصادره، وتحديد مستويات للأسعار، لمعرفة احتياجات السوق، وذلك لضبط الأسعار بالأسواق أولاً وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق للتصدير في المستقبل.

وبحسب تصريح سابق للدكتور عبد العزيز السيد، ارتفع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنوياً، كما ارتفع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنوياً.