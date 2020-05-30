شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع رغم التوقعات بوفرة قياسية في المحاصيل الزراعية عالمياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من التوقعات بارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.23 ميار طن لا سيما القمح والذرة، بحسب بيانات مجلس المحاصيل الزراعية الدولي.



وأوضحت بيانات المجلس أيضا ان المخزون العالمي من كافة المحاصيل الزراعية سوف يرتفع للمرة الأولى في أربع سنوات بدعم من القمح في موسم الحصاد 2020/2021.

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ومع الأخذ في الاعتبار وفرة محاصيل القمح والذرة والصويا في الولايات المتحدة، من المتوقع زيادة إنتاج الصويا بنسبة 8% إلى 363 مليون طن كما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية إنتاج 16 مليار بوشل او 406 ملايين طن من الذرة.



أما القمح، فمن المتوقع أن يبلغ إنتاجه عالميا 766 مليون طن في موسم 2020/2021 متجاوزا حجم إنتاج موسم 2019/2020 عند 762 مليون طن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.3% إلى 5.20 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 5.22 دولار وأقل سعر عند 5.11 دولار.