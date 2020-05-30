شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط عقب استيعاب قرار استئناف إنتاج "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" حلال تعاملات الجمعة عقب استيعاب الأسواق لقرار الشركة الأمريكية باستئناف إنتاج طائرات "737 ماكس" المتوقفة عن العمل والتحليق منذ مارس/آذار عام 2019.



وكانت "بوينج" قد أكدت استمرار تضرر أعمالها بشكل كبير نتيجة أزمة فيروس "كورونا" وآثارها على شركات الطيران والرحلات الجوية وصناعة السفر بوجه عام.



وأكدت "بوينج" أنها تنوي استئناف إنتاج طائراتها "737 ماكس" المنكوبة من أجل جذب المشترين إليها مجددا والحصول على ثقة الوكالات التنظيمية المعنية.

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ويذكر أن طائرتين من طراز "737 ماكس" سقطتا في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من ستة أشهر، وتوقف تحليقها حول العالم منذ مارس/آذار عام 2019 إلى حين تلافي الثغرات والمشكلات الفنية.



وتوقع المدير التنفيذي لـ"بوينج" "ديفيد كالهون" إفلاس شركة طيران كبرى في الولايات المتحدة بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بنسبة 2.6% وأغلق عند 145.8 دولار، وسجل أعلىس عر عند 152 دولارا وأقل سعر عند 142.9 دولار.