شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتجاوز 40 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد العمال الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الحكومية، أمس الأول الخميس، حاجز ال 40 مليون شخص، منذ تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وانخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات فعلية بمقدار 3,86 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/ أيار، وهو أول انخفاض منذ وصول الوباء، وإشارة إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون عادوا إلى سوق العمل.
ولا يزال أكثر من 21 مليون شخص يعتمدون على مساعدات حكومية مقابل 1,7 مليون شخص في الأسبوع نفسه العام الفائت. (أ.ف.ب)
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