شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتحقيق أكبر ارتفاع شهري في سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، متجهة صوب تسجيل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، بعد أن أظهرت بيانات المخزون الأمريكي طلباً فاتراً على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بينما يضغط تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق المالية العالمية.

وتراجع خام برنت 43 سنتاً أو ما يعادل 1.2% إلى 34.86 دولار للبرميل، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33.14 دولار للبرميل منخفضاً 57 سنتاً أو ما يعادل 1.7%.

ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق أكبر مكسب شهري في سنوات إذ تلقى الأسعار الدعم من تخفيضات للإنتاج وتفاؤل بشأن تعافي الطلب بقيادة الصين وفقاً لما يقوله محللون.

ويمضي خام غرب تكساس الوسيط على مسار الصعود بنسبة 76% في مايو/‏ أيار، وهو أكبر مكاسبه الشهرية على الإطلاق، بينما ربح برنت 38% وهو أقوى ارتفاع شهري منذ مارس/‏ آذار 1999.

وقال محللون إن بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس أظهرت أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي فيما ظل الطلب على الوقود فاتراً حتى في الوقت الذي بدأت فيه عدة ولايات في رفع قيود على السفر فرضتها لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

وبالنظر مستقبلاً، سيركز المتعاملون على نتيجة محادثات بشأن تخفيضات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأسبوع الثاني من يونيو/‏ حزيران.

وتدرس السعودية وبعض أعضاء أوبك تمديد خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يومياً بعد يونيو/‏ حزيران لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا.

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من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس الجمعة أن أسعار النفط سترتفع تدريجياً هذا العام مع تحسن الطلب وانخفاض المعروض، لكن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يمثل مبعث قلق للسوق المتضررة بفعل فيروس كورونا.

ويتوقع المسح الذي شمل 43 محللاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 37.58 دولار للبرميل في 2020، بزيادة نحو خمسة% عن متوسط توقعات إبريل/‏ نيسان البالغ 35.84 دولار، لكنه يظل أقل من المتوسط منذ بداية العام الجاري البالغ 42.37 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في المتوسط 32.78 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 31.47 دولار في الشهر الماضي، بعد انخفاض تاريخي للخام لفترة وجيزة في العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق إلى سالب 40 دولاراً في إبريل/‏ نيسان.

وقال مارشال ستيفيز محلل أسواق الطاقة لدى آي.إي.جي فانتاج «ارتفاع الطلب ربما يكون بطيئاً للغاية في الأسابيع والأشهر المقبلة، لكن من المتوقع أن يزيد تدريجياً على مدى العام».

وبلغ خام القياس العالمي برنت أدنى مستوى في 21 عاماً عند 15.98 دولار للبرميل الشهر الماضي مع انهيار الطلب في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت كارستن فريتش المحللة لدى كومرتس بنك «الطلب على النفط بلغ القاع وإمدادات أوبك+ وأمريكا الشمالية تنخفض بشدة. لذا فالسوق لم تعد تسجل فائضاً في الإمدادات مثلما كان يُخشى» مضيفة أنه قد يحدث عجز كبير في المعروض في النصف الثاني من 2020.

لكن تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين يثير احتمال استمرار اضطراب الاقتصاد العالمي لفترة ممتدة.

ويظهر الاستطلاع أن الطلب قد ينخفض بين 6.4 وعشرة ملايين برميل يومياً خلال 2020. (وكالات)