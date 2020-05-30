الاقتصاد

دائنو القطاع الخاص يعرضون مخططاً للتخفيف عن الدول الفقيرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض الدائنون من القطاع الخاص أول أمس الخميس «مجموعة أدوات» قالوا إنها تمهد السبيل أمام الدول الفقيرة التي يعصف بها لكي تنال تخفيفاً من أعباء الدين هذا العام.

وعملت المجموعة بالتعاون مع معهد التمويل الدولي في واشنطن بعد أن دعت مجموعة العشرين القطاع الخاص إلى مضاهاة مبادرتها لتعليق مدفوعات الدين لنحو 77 دولة منخفضة الدخل. ويقول مقترح معهد التمويل إن التخفيف سيكون لكل حالة على حدة وبشكل طوعي إذا طلبته الدول، وليس عملية موحدة تشمل الجميع على غرار مقترح مجموعة العشرين «مبادرة تعليق خدمة الدين». (رويترز)

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