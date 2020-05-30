شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق أكبر مكاسب شهرية في 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة رغم استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكنها تلقت دعما من المخاوف من تصعيد جديد بين الولايات المتحدة والصين ليسجل المعدن أكبر مكاسب شهرية على مدار تسع سنوات.



وصرح الرئيس الأمريكي "ددونالد ترامب" بأن الصين استغلت بلاده على مدار عقود وسرقت ابتكارات وحقوق ملكية فكرية في قطاعات التكنولوجيا والأدوية والأنشطة العسكرية وغير ذلك مما تسبب في خسارة واشنطن مئات المليارات من الدولارات.

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وأكد "ترامب" فرض عقوبات على مسؤولين في الصين وهونج كونج على خلفية إعلان بكين فرض الحماية القومية على هذا الإقليم.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:36 بتوقيت جرينتش عند 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 3% إلى 18.499 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب شهرية بنسبة 24% تعد الأكبر منذ عام 2011، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 18.55 دولار وأقل سعر عند 17.81 دولار.