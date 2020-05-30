شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً بإجراءات إعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة مع استمرار إجراءات إعادة فتح الاقتصاد البريطاني بشكل تدريجي.



وأكدت المملكة المتحدة المضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد والعودة إلى الحياة الطبيعية، وذلك من خلال فتح بعض المتاجر والمتنزهات والشواطيء.



وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستكشف عن مزيد من الإجراءات والخطوات لإعادة فتح الاقتصاد مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.

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وعلى خلفية التوترات مع الصين، تبحث المملكة المتحدة وقف الترخيص الممنوح لشركة "هواوي" الصينية لتطوير شبكة اتصالات الجيل الخامس.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي بأن الصين هي المسؤولة عن تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم وعليها الإجابة على عدة تساؤلات في هذا الصدد وهدد بعقوبات ورسوم جمركية ضد بكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3249، وسجل أعلى سعر عند 1.2394 بينما سجل أقل سعر عند 1.2291.