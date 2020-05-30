شكرا لقرائتكم خبر عن توترات هونج كونج تهدد بمحو مكاسب «وول ستريت» الشهرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة؛ إذ يتأهب المستثمرون لرد فعل الولايات المتحدة إزاء قانون صيني للأمن القومي في هونج كونج، مما يهدد بمحو بريق شهر آخر من المكاسب القوية لسوق الأسهم، وفي ظل ذلك، تراجعت كافة المؤشرات الآسيوية باستثناء الصينية والأوروبية، والأمريكية تحت ضغط تصاعد توترات الوضع في هونج كونج، واستمرار حالة التشاؤم؛ نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة؛ جرّاء تأثيرات «كوفيد 19».

في بورصة نيويورك، تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، مع ترقب خطاب الرئيس دونالد ترامب بشأن الصين، الذي من المتوقع أن يعلن خلاله عن إجراءات بشأن الصين؛ بعد أن وافقت الأخيرة على مشروع قانون للأمن القومي لهونج كونج.

وازدادت التوترات بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً؛ حيث انتقد ترامب رد الحكومة الصينية على تفشي الفيروس، إضافة إلى تحرك المشرعين الأمريكيين ضد الشركات الصينية، كما يترقب المستثمرون حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق خلال حدث في جامعة برينستون.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهد معدل الادخار في الولايات المتحدة قفزة تاريخية خلال الشهر الماضي مع تراجع الإنفاق الشخصي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 145 نقطة، ليصل إلى 25255.7 نقطة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.4% مسجلاً 3018.6 نقطة، في حين انخفض «ناسداك» بنحو 0.14% إلى 9394.5 نقطة.

وفي القارة العجوز، تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، لكن المؤشرات الرئيسية تتجه لاختتام مايو/‏أيار على مكاسب قوية. ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.9%، فيما من المقرر أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطوات سياسته التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

وقادت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها الانخفاض بنزول مؤشرها 2.5%، بينما تراجع مؤشرا قطاعي السفر والترفيه والبنوك أكثر من 2% لكل منهما.

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لكن الآمال في تعافٍ اقتصادي عالمي مع إطلاق صانعي السياسات لبرامج تحفيز وخروج عدة دول من إجراءات العزل العام وضعت المؤشر ستوكس 600 على مسار تحقيق مكسب شهري بنسبة 3.6%.

وانخفض سهم هوجو بوس 4.4% بعد أن خفض جيفريز توصيته للسهم إلى «احتفاظ» بينما تراجع سهم رينو 4.5% بفعل أنباء عن أنها دشنت محادثات مع نقابات عمال لإعادة هيكلة عدة مصانع للسيارات في فرنسا وتأكيدها خطة لخفض 15 ألف وظيفة عالمياً.

وقفز سهم شركة صناعة القهوة جيه.دي.إي بيتس، إحدى الشركات الكبيرة القليلة التي طرحت أسهمها خلال أزمة فيروس كورونا، 11.3% عند بدء التداول على السهم في يورونكست في أمستردام.

وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، أمس الجمعة، ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.18% إلى 21877.89 نقطة، لكن المؤشر ربح 8.3% في مايو/‏أيار، وهو أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر/‏تشرين الأول 2015 بفضل التفاؤل المرتبط بإعادة فتح اقتصادات بعد إجراءات العزل العام.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1563.67 نقطة، لينزل أيضاً عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي لامسه أول أمس الخميس، مع انخفاض جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء خمسة.

وكانت القطاعات الشديدة الارتباط بالدورة الاقتصادية وهي صناعة الصلب والشحن البحري وصناعة السيارات الأسوأ أداء في البورصة الرئيسية، مخالفة مكاسب قوية حققتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وهوى سهم نيسان موتور 10.8% بعد أن تكبدت الشركة أول خسارة تشغيلية سنوية بقيمة 40.5 مليار ين (377 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس/‏آذار، وهو أسوأ أداء منذ 2008-2009. (وكالات)