إقبال لافت على مراكز التسوق في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

شهدت مراكز التسوق في دبي، إقبالاً لافتاً من الزوار والمتسوقين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة، استئناف الحركة الاقتصادية بتمديد فترتها لتصبح من السادسة صباحاً حتى ال11 ليلاً، مع مراعاة تلك المراكز والمنشآت جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة.

وخلال جولة ل«الخليج»، لوحظ التزم المراكز التجارية بكافة الاشتراطات التي أقرتها الجهات الحكومية في دبي، والحفاظ على نسبة إشغال 70% فقط وإلزام المتسوقين بارتداء الكمامات والقفازات، وإجراء الفحوص الحرارية للزوار قبل الدخول إلى مراكز التسوق، ووضع الملصقات الإرشادية والصحية اللازمة.

ولوحظ خلال العطلة الأسبوعية الأولى من استئناف الحركة الاقتصادية بدبي بعد توقف كامل وجزئي على مراحل متعددة خلال الأشهر السابقة، التزام عالٍ من جميع المتسوقين والباعة في المراكز التجارية بالاشتراطات والاحترازات الصحية، في حين شهدت المراكز التجارية في دبي، توافداً من جمهور المستهلكين الذين يودون شراء احتياجاتهم التي لم يتمكنوا من شرائها في ظل الإغلاق لتلك المراكز خلال الفترة الماضية.

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وعملت إدارات المراكز التجارية في دبي على تشديد الرقابة على المتسوقين والعاملين خلال هذه الفترة الاستثنائية بوضع أجهزة فحص الحرارة على جميع المداخل والأبواب الرئيسية للأسواق، وقامت بوضع عبوات تعقيم اليدين المخصصة للعملاء في جميع الأماكن وكافة الأقسام عند صناديق الدفع، ومنعت دخول المتسوقين دون ارتداء الكمامات والقفازات، وذلك لتقديم تجربة تسوق آمنة للجمهور.

وتوقعت المراكز التجارية ازدياد أعداد زوار المراكز مع توافد المتسوقين والزوار من الإمارات الأخرى إلى دبي، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للزوار هو 70%، وأنها تتخذ إجراءات لمنع وصول السيارات إلى المواقف عند امتلاء المراكز بالنسبة المقررة.

وكانت بلدية دبي قد أصدرت تحديثاً لتعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مراكز التسوق، منها تحديد أبواب مختلفة للمداخل والمخارج مع مراعاة أن تكون جميع أبواب الدخول والخروج مفتوحة، وزيادة دورية التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة تشغيل مركز التسوق وتوثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة، وتنظيف وتطهير شامل في مركز التسوق بعد ساعات العمل اليومية، وتوفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في مركز التسوق، كذلك قياس درجات حرارة الموظفين ومرتادي مركز التسوق قبل الدخول.

كما يجب التأكيد على الجمهور والموظفين ارتداء الكمامات عند دخول مركز التسوق والسماح بالعروض التسويقية وتحديد مواقع للعزل في مركز التسوق للاستخدام في الحالات الطارئة أو وجود حالات إصابات مؤكدة، وتثقيف الموظفين حول الحفاظ على الصحة والسلامة والنظافة الصحية وتشجيع الدفع عبر القنوات الذكية، والسماح بإعادة فتح غرف قياس الملابس بشرط ارتداء العملاء أقنعة في جميع الأوقات ويمكن لكل عميل تجربة ما يصل إلى 5 قطع فقط وقضاء 10 دقائق كحد أقصى في غرف قياس الملابس لكل عميل، ولا يمكن وضع القطع المرتجعة مرة أخرى على الرفوف أو استخدامها من قبل العملاء الآخرين ويجب أن توضع جانباً من قبل بائع التجزئة لمدة 24 ساعة، إضافة إلى إجراء عملية التنظيف والتطهير المستمر لغرف قياس الملابس.

كما يجب الالتزام بساعات العمل المحددة لتشغيل مركز التسوق وعدم السماح للأطفال دون 12 عاماً وكبار السنة فوق 60 عاماً بالدخول لمراكز التسوق، وعدم اصطحاب الأفراد ممن لديهم حالات طبية حرجة من جميع الأعمار حفاظاً على سلامتهم.